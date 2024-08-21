В департаменте полиции ЗКО сообщили, что в результате весеннего обследования дорог международного и республиканского значения на территории области выявлено множество недостатков. Были обнаружены выбоины, ямы, просадки, колейность, а также отсутствие дорожной разметки и знаков. Эти проблемы напрямую влияют на безопасность дорожного движения.

Управление административной полиции направило предписания АО НК «КазАвтоЖол» с указанием сроков устранения выявленных недостатков. Однако филиал национального оператора по управлению автомобильными дорогами не выполнил эти требования.

Филиал был оштрафован по статье 462 КоАП РК на сумму 1 292 200 тенге. По итогам семи месяцев к административной ответственности привлекли 160 должностных лиц, включая 70 первых руководителей, за ненадлежащее содержание дорог.



