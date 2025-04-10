В Генконсульстве РК опровергли информацию о 14 казахстанских наемниках в России

Журналист Лукпан Ахмедьяров на своей странице в Facebook написал пост о том, что около 20 молодых парней из Уральска, Актобе и Атырау уехали в Россию на заработки. По его словам, после пересечения границы у них отобрали паспорта и ночью отвезли в один из населённых пунктов. С тех пор они находятся там против своей воли.

По имеющейся у журналиста информации, этих парней якобы заставляют подписать контракт с российской армией. В договоре, фото которого он опубликовал, говорится, что тем, кто подпишет, обещают быстрое получение гражданства, льготы для семьи, разовую выплату и ежемесячную зарплату.

Между тем, в ответ на распространяемую информацию Генеральное консульство Казахстана в Казани дало комментарий. Там заявили, что информация не соответствует действительности.