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Происшествия Социум

В Генконсульстве РК опровергли информацию о 14 казахстанских наемниках в России

Казахстанцы оформляют документы для работы в российской компании.
Жулдызхан Хасангалиева
В Генконсульстве РК опровергли информацию о 14 казахстанских наемниках в России

Журналист Лукпан Ахмедьяров на своей странице в Facebook написал пост о том, что около 20 молодых парней из Уральска, Актобе и Атырау уехали в Россию на заработки. По его словам, после пересечения границы у них отобрали паспорта и ночью отвезли в один из населённых пунктов. С тех пор они находятся там против своей воли.

По имеющейся у журналиста информации, этих парней якобы заставляют подписать контракт с российской армией. В договоре, фото которого он опубликовал, говорится, что тем, кто подпишет, обещают быстрое получение гражданства, льготы для семьи, разовую выплату и ежемесячную зарплату.

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Между тем, в ответ на распространяемую информацию Генеральное консульство Казахстана в Казани дало комментарий. Там заявили, что информация не соответствует действительности.

— В настоящее время в социальных сетях распространяются сообщения о якобы задержании и последующем принуждении к подписанию контракта на военную службу 14 граждан Казахстана, выехавших из Уральска на заработки в Россию. Информация не соответствует действительности. Генеральное консульство РК в Казани находится на связи с нашими гражданами и их родственниками. В настоящее время они оформляют необходимые для работы в российской компании «Сибирь групп» документы, а также проходят медосмотр. Вопрос находится на контроле дипломатов, — сообщили в генконсульстве РК.  

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