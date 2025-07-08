Вспышка предпоследнего класса мощности зарегистрирована на Солнце утром 8 июля.

На Солнце произошла первая в июле сильная вспышка

Об этом сообщили ТАСС в Институте прикладной геофизики (ФГБУ "ИПГ"). Там добавили, что вспышка такого уровня стала первой в июле.

— 8 июля в 09:17 (по казахстанскому времени) в рентгеновском диапазоне зарегистрирована вспышка M2.5 (N19E88) продолжительностью 52 минуты, — сообщает институт.

В последний раз вспышки выше класса С были зарегистрированы 20 июня.

Солнечные вспышки в зависимости от мощности рентгеновского излучения делятся на пять классов: A, B, C, M и X.

Минимальный класс A0.0 соответствует мощности излучения на орбите Земли в 10 нановатт на квадратный метр. При переходе к следующей букве мощность увеличивается в 10 раз.

Вспышки могут сопровождаться выбросами солнечной плазмы, облака которой, достигая Земли, могут провоцировать магнитные бури.

Фото: pixabay.com