Пилотный проект по маркировке бытовых газовых баллонов запустили первого июля.

С 1 июля по 31 декабря 2025 года в Казахстане запустят пробный проект по маркировке баллонов с сжиженным газом, которые используют в быту. Об этом сообщили в министерстве энергетики. Сейчас в стране более 800 тысяч таких баллонов. Каждый год происходит больше 100 взрывов из-за неисправных или старых баллонов.

В рамках проекта будут тестировать, как можно наносить коды маркировки, как их внедрить в работу компаний и что нужно изменить в их процессе. Проект реализуют министерство энергетики, МЧС и оператор по маркировке товаров — компания Tañba. Цель проекта — сделать учёт баллонов более точным, повысить безопасность и отслеживать их на всех этапах. По результатам теста решат, нужно ли вводить обязательную маркировку для всех таких товаров.

Сейчас в Казахстане обязательная маркировка уже действует для трёх категорий товаров: табак, обувь и лекарства. Также завершены тесты для моторных масел, пива, ювелирных изделий и одежды. Идёт проект по БАДам, а скоро начнётся пилот по бытовой химии.

Напомним, что в январе 2024 года в Уральске в двухэтажном кафе от хлопка газовоздушной смеси обрушилось здание и начался пожар. В огне погибли три человека и еще шесть получили сильные ожоги.