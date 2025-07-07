С 1 июля по 31 декабря 2025 года в Казахстане запустят пробный проект по маркировке баллонов с сжиженным газом, которые используют в быту. Об этом сообщили в министерстве энергетики. Сейчас в стране более 800 тысяч таких баллонов. Каждый год происходит больше 100 взрывов из-за неисправных или старых баллонов.
В рамках проекта будут тестировать, как можно наносить коды маркировки, как их внедрить в работу компаний и что нужно изменить в их процессе. Проект реализуют министерство энергетики, МЧС и оператор по маркировке товаров — компания Tañba. Цель проекта — сделать учёт баллонов более точным, повысить безопасность и отслеживать их на всех этапах. По результатам теста решат, нужно ли вводить обязательную маркировку для всех таких товаров.
Сейчас в Казахстане обязательная маркировка уже действует для трёх категорий товаров: табак, обувь и лекарства. Также завершены тесты для моторных масел, пива, ювелирных изделий и одежды. Идёт проект по БАДам, а скоро начнётся пилот по бытовой химии.
Напомним, что в январе 2024 года в Уральске в двухэтажном кафе от хлопка газовоздушной смеси обрушилось здание и начался пожар. В огне погибли три человека и еще шесть получили сильные ожоги.
- Кафе обрушилось из-за хлопка газовоздушной смеси в Уральске
- Газовый баллон мог стать причиной взрыва в кафе Уральска
- Взрыв в кафе Уральска: двое погибли, шестерых вытащили из-под завалов
- Взрыв в кафе Уральска: спасатели разбирают завалы, под которыми находятся люди
- О состоянии пострадавших при взрыве в кафе рассказали врачи Уральска
- Тело третьего погибшего извлекли из-под завалов кафе в Уральске
- Взрыв в кафе Уральска: трагедия глазами очевидцев
- Аким ЗКО выразил соболезнования семьям погибших при пожаре в кафе Уральска
- Взрыв в кафе Уральска: спасательные работы завершены
- Взрыв в кафе Уральска: состояние пострадавших стабильно тяжелое
- Выбитые во время взрыва в кафе Уральска стекла восстановит застройщик
- Взрыв в кафе Уральска: родные пострадавшей собирают деньги на лечение
- Взрыв в кафе Уральска: задержан арендатор
- Взрыв в кафе Уральска: защита просила выпустить подсудимого под домашний арест
- Взрыв в кафе Уральска: стали известны имена погибших
- Газовый баллон мог стать причиной взрыва в кафе Уральска