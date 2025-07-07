На первое июня в столице проживает 1,5 миллиона человек.

В честь Дня столицы аналитики Бюро нацстатистики поделились интересными фактами о главном городе Казахстана. По их данным, на первое июня численность населения столицы 1 566 566 человек. Женщин больше, чем мужчин. За первый квартал 2025 года в Астане на свет появилось 6 025 малышей. За это же время брак зарегистрировали почти две тысячи человек. Ожидаемая продолжительность жизни в столице 78 и 52 года.

В Астане работают 14 вузов, 10 театров и 7 музеев. По данным на 1 июня, в городе зарегистрировано 295 179 субъектов малого и среднего бизнеса. Интересный факт: в Казахстане живут 24 человека с именем Астана.

Напомним, что столицей Казахстана Астана была объявлена 10 декабря 1997 года. До этого столицей был город Алма-Ата. Шестого мая 1998 года город Акмола, в который был перенесён статус столицы, был переименован в Астану. 10 июня того же года состоялась международная презентация Астаны как новой столицы. 19 марта 2019 года Астану переименовали в Нур-Султан. А уже 17 сентября 2022 года городу вернули прежнее название.



