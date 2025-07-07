С 1 сентября в стране вводится новый стандарт школьного питания.

В Министерстве здравоохранения обсудили готовность к внедрению нового стандарта питания в дошкольных и школьных организациях страны с начала учебного года.

— В соответствии со Стандартом питания определены четкие функции всех участников процесса организации питания. Комитет санитарно-эпидемиологического контроля разработал 3 варианта типового меню и направил их региональным управлениям здравоохранения. На местах могут утвердить перспективное меню в предложенном виде либо с внесением изменений, при наличии обоснованных пожеланий от родителей, детей и педагогического сообщества, — отметил первый вице-министр здравоохранения Тимур Султангазиев.

Напомним, новый стандарт направлен на улучшение рациона школьников, включая сокращение потребления сахара и соли с целью снижения риска развития ожирения, диабета, сердечно-сосудистых и других хронических заболеваний.

По оценкам экспертов в сфере здорового питания, строгое соблюдение требований Стандарта будет способствовать снижению детского ожирения на 10-15%, диабета 2 типа на 10-20%, артериальной гипертензии на 8-18%, и других хронических заболеваний на 5-15%.

При этом в обновлённом рационе детей предполагается включить больше овощей, фруктов, цельнозерновых, белков и молочных продуктов.



