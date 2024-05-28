Как рассказали в пресс-службе департамента полиции ЗКО, водитель Toyota Camry не уступил дорогу и столкнулся с патрульной машиной 16 мая в 23:45.
— Водитель иномарки не имел прав на управление транспортным средством. Он направлялся по улице Даулеткерея и не уступил дорогу движущейся полицейской машине Kia Cerato, которая ехала по улице Мухита, — пояснили в ведомстве.
К слову, в аварии никто не пострадал.