Instagram-паблик atyrauoil.official опубликовал видео массовой драки среди молодых людей напротив ресторана. Закадровый голос утверждает, что во время конфликта один из молодых людей ударил ножом другого.

В пресс-службе департамента полиции Атырауской области сообщили, что драка случилась 26 декабря перед одним из ресторанов города. Всех участников потасовки удалось выявить и доставить в управление полиции. Проводится расследование по статье 293 УК РК «Хулиганство».

В полиции отметили, что двое 18-летних парней получили лёгкие травмы. Информацию о ножевом ранении правоохранители опровергли.

Организаторов мероприятия для студентов в ресторане обещают привлечь к ответственности.