У него нет специального образования, но есть хороший слух и опыт игры на музыкальных инструментах. Одно из главных качеств звонаря — постоянство. Он не может опаздывать, так как в идеале по звону люди могут сверять часы.

Нас встретил на колокольне храма мужчина средних лет с бородой и в церковном одеянии. Андрей вот уже семь лет звонит и разбирается во всех тонкостях колокольного звона.

— Звон в колокола может быть разным, он может выражать радость, грусть, скорбь и торжество. Изначально колокольным звоном приглашали людей к богослужению. Сейчас звон — это ещё и музыкальное украшение церковной жизни, которое создаёт особую атмосферу в храме. В народе говорили, что если икона — это молитва в красках, храм — молитва в камне, то колокол — это молитва в звуке. Звон помогает отвлечься от житейских проблем и сосредоточиться на молитве, — рассказывает пономарь храма.

Андрей придумывает свои ходы и звоны, от этого получает благоговение и душевное спокойствие.

— В звучании колокола скрыта дивная сила, говорят, что звучание колоколов исцеляет. Я не могу утверждать этого, но во время пандемии я не болел. Какая-то божья сила. Я в это верю. Звон колокола создаёт определённые вибрации, которые положительно воздействуют на организм, — считает звонарь.

Пономарь отметил, что ещё колокольным звоном возвещают о церковных праздниках. На праздник Великой Пасхи позвонить в колокола храма может каждый православный христианин, вне зависимости от возраста.

Мы спросили у Андрея, как он попал в монастырь и стал звонарём. Мужчина уверяет, что это божий промысел.

— Все люди в жизни встречаются с определёнными трудностями, и каждый справляется с ними по-разному. Я долго искал ответы на свои вопросы. Не знал, как поступить. Лет семь назад я случайно попал в монастырь в Нижнем Новгороде в России. Там жил неделю. Благословили, дали келью (комната в монастыре — прим. ред.). Тогда спросил у батюшки Нектария, как мне быть, дайте совет. Спустя два дня старец ответил, чтобы я молился иконе Божьей Матери «Утоли мои печали». С того момента начал молиться. Когда приехал в Уральск, начал служить в монастыре. Когда впервые поднялся на колокольню, увидел эту икону. Понял, это и есть мой путь. Так я стал служить в храме, — рассказал звонарь.

У Андрея есть семья, двое сыновей: одному 19 лет, второму 11 лет. Он с малых лет приучает их к труду, приводит в монастырь. Сам Андрей близок к церкви с детства, ему привила это бабушка.

Пономарь рассказывает, что в детстве был хулиганом. Когда вырос, пошёл в армию, служил по контракту на пограничной заставе. Окончил школу прапорщика. Сейчас работает и служит.

— Как все обычные люди работаю, чтобы прокормить семью. Занимаюсь ремонтом автомобилей, — сказал пономарь.

Дальше мужчина получать церковное образование и быть чином выше не готов.

— Чем выше сан, тем больше искушений. Это большая ответственность. Пока я не готов к такому, — ответил он.

Андрей рассказал, что в храме при Покровском монастыре всего пять колоколов. На них вылиты имена людей, которые пожертвовали средства на их приобретение. В соборе Михаила Архангела около 20 колоколов. В Храме Христа Спасителя, который находится в самом сердце Уральска, чуть меньше. Звон церковных колоколов из храма раздаётся по всей округе. Также в центре города находится мечеть, откуда доносятся азан.

Уральцы поделились какие чувства они испытывают при этих звуках. Эльмира живет недалеко от мечети и звук намаза доносится до её дома.

— Азан приятно слушать. К колокольному звону такое же отношение, разделения нет, — отметила Эльмира.

Иван сказал, что уважает чувства верующих и азан ему никак не мешает. К колокольному звону, он иногда прислушивается. Динара и Татьяна говорят, что им нравится звучание и колокольного звона, и азана.

Звуки азана жительницу Уральска Айгерим — успокаивают, а колокольный звон, наоборот, бодрит.

В целом жители и гости города положительно относятся и к колокольному звону, и к азану. Некоторые говорят, что эти звуки исцеляют душу.