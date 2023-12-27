Как будут ходить автобусы Уральска в праздничные дни

31 декабря автобусы городского общественного транспорта будут работать по расписанию воскресного дня — до 21:00. В это время завершатся рейсы на конечных пунктах.

Однако в этот вечер на площади Первого Президента в микрорайоне Кадыра Мырза-Али пройдёт праздничный концерт. Поэтому автопарки попросили продлить рабочую смену. Особенно это касается таких популярных маршрутов как №2, 5 и 22.

Первого января 2024 года автобусы выйдут на линию в штатном режиме.

Кстати, не забывайте, что с первого дня нового года проезд в автобусах Уральска составит 100 тенге безналичным способом оплаты и 200 тенге наличными.