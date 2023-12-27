Сергей Пушкин, агент игрока, в беседе с «Матч ТВ» прояснил нынешний статус Щенникова и планы на будущее.

После завершения контракта с ЦСКА в прошлом году, в июне 32-летний защитник покинул клуб, а спустя четыре месяца было объявлено о приостановке его игровой карьеры. Однако, как утверждает Пушкин, «исключать возвращения Георгия нельзя». Возобновление профессиональной деятельности может случиться при наличии подходящих предложений.

Выбирая между отечественными и иностранными клубами, агент подчеркнул, что первоочередных направлений нет — рассматривается каждый вариант. Признавая ситуацию непростой, Пушкин поделился, что период без игр сказывается на физических кондициях спортсмена.

Заботясь о поддержании формы, Щенников не оставляет регулярные тренировки. О работе над собой он не забывает, находя время и для личного бизнеса. Возвращение на поле становится возможным благодаря здоровью и поддержке профессионала.

Фанаты футбола и рассчитывают о скором возвращении Георгия Щенникова с новыми силами.

Щенников, воспитанник футбольной школы ЦСКА, за свою карьеру стал обладателем 11 трофеев, преданно отдаваясь игре в 367 матчах за «красно-синих». Его будущее в большом спорте остается динамичным и покрытым туманом неопределенности, но надежда на возвращение среди поклонников и экспертов все еще жива.

