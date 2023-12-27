По данным «Казгидромета», на погоду всей территории Казахстана сохраняет своё влияние Атлантический циклон, принося с собой осадки в виде дождя и снега.
  • В Уральске прогнозируют снег. В дневное время температура воздуха составит +1..+3 градусов, ночью похолодает до -1..+1 градусов. Ветер до 20 метров в секунду.
  • В Атырау — осадки. Днём будет +3..+5 градусов, ночью +2..-+4 градусов. Порывы ветра достигнут 20 метров в секунду.
  • В Актобе будет снег. Днём ожидается до 0..+2 градусов. Ночью похолодает до -1..+1 градусов. Ветер до 14 метров в секунду.
  • В Актау ожидается переменная облачность. Днём столбики термометра покажут +6..+8 градусов, ночью опустятся до +5..+7 градусов. Ветер до 20 метров в секунду.
  • В Алматы — переменная облачность. В дневное время температура воздуха составит +6..+8 градусов, ночью похолодает до -1..-3 градусов. Ветер до 7 метров в секунду.