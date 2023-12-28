27 декабря СМИ обратили внимание, что основательницу фонда «НеМолчи.kz» Дину Смаилову (Тансари) объявили в розыск. Она числится в базе розыска преступников на портале органов правовой статистки и специальных учётов.

В пресс-службе МВД Казахстана позже пояснили, департаменты полиции Алматы, Восточно-Казахстанской и Алматинской областей возбудили шесть уголовных дел в отношении правозащитницы. Расследование идёт «по фактам распространения заведомо ложной информации, нарушения неприкосновенности частной жизни, в том числе два дела по мошенничеству».

— Досудебное расследование установило, что многие публикации Смаиловой не соответствуют действительности, поскольку не подтверждены проведенными расследованиями и повлекли обоснованные жалобы отдельных граждан, чьи права были нарушены её ложными постами. Как показало расследование и проведенные судебные экспертизы, глава фонда «НеМолчиKZ» писала публикации с обвинительным уклоном, основываясь исключительно на своём субъективном мнении. С 2021 года Смаилова, находясь за пределами Казахстана, наряду с распространением ложной информации, на своих страницах в социальных сетях объявляла сбор денежных средств якобы для оказания помощи жертвам насилия, — говорится в сообщении.

В рамках уголовного дела по мошенничеству, расследуемого департаментом полиции Восточно-Казахстанской области, установлено, что в апреле Смаилова «опубликовала ложные сведения о совершенном суициде несовершеннолетней девушкой в Усть-Каменогорске».

— В действительности суицида не было. Несмотря на это, Смаилова объявила сбор денежных средств для адвоката потерпевшей и за время судебного процесса собрала более 20 млн тенге, из которых лишь небольшая часть была оплачена на командировочные расходы. Однако на суде стало известно, что услуги адвоката были оплачены самой потерпевшей стороной, что вызвало возмущение защитников подсудимых, выразивших недовольство предъявленным иском и обратившихся с заявлением, — рассказал заместитель начальника следственного департамента МВД Самат Аисов.

Ещё одно уголовное дело по мошенничеству возбудил департамент полиции Алматинской области по факту сбора денег «якобы для оказания помощи несовершеннолетней жертве насилия». При этом факт насилия, заявили в МВД, не подтвердился.

— Но согласно банковским сведениям, за указанное время Смаилова опять же успела собрать несколько миллионов тенге. Вместе с тем анализом банковских сведений, полученных с санкции суда, установлено, что Смаилова деньги от перечислении получала на личную карточку своего супруга. Более того, не имея права на распоряжение в личных целях, тратила их на свои нужды, находясь за рубежом, — рассказали в МВД.

Досудебное расследование продолжается.

На странице фонда в появилась информация, правозащитница готовится к следственному суду по санкции.

— Но нас до сих пор не ознакомили с документами — 170 документов нам не предоставили до сих пор... Сейчас мы будем переводить все документы и доказательства на английский язык и обращаться во все международные организации. Никто из адекватных людей, любящих Казахстан, не верит в это сфабрикованное дело. Спасибо вам. Мы отряхнемся и дальше пойдём, — написала Тансари.

Издание Orda.kz сообщает, что правозащитница и её супруг запросили политическое убежище в европейском государстве.