С 30 декабря заработает поминутная оплата платной тротуарной парковки в Бостандыкском, Турксибском, Жетысуском и Наурызбайском районах. Об этом сообщили в акимате Алматы.
В Бостандыкском районе будет девять зон, в Турксибском — одна зона, в Жетысуском — две зоны, в Наурызбайском — одна зона.
Как можно оплатить парковку?
- через мобильное приложение «Парковки Алматы»;
- на сайте almaty-parking.kz;
- по QR-коду на информационных табличках через приложение Kaspi.kz;
- терминал kassa 24;
- абонентам Kcell, Activ, Beeline, Tele2, Altel — через SMS на номер 1309. Для оплаты необходимо указать номера парковки, авто и количество часов через знак «*». К примеру, 6021*123ААА02*1.
Ранее сообщалось, что зарядки для электрокаров вдоль тротуарных парковок установят в Алматы.
С 11 сентября платные парковки заработали в Медеуском районе. С 11 ноября — в Алмалинском.