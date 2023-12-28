Платные парковки заработают ещё в четырёх районах Алматы

С 30 декабря заработает поминутная оплата платной тротуарной парковки в Бостандыкском, Турксибском, Жетысуском и Наурызбайском районах. Об этом сообщили в акимате Алматы.

В Бостандыкском районе будет девять зон, в Турксибском — одна зона, в Жетысуском — две зоны, в Наурызбайском — одна зона.

Как можно оплатить парковку?

через мобильное приложение «Парковки Алматы»;

на сайте almaty-parking.kz;

по QR-коду на информационных табличках через приложение Kaspi.kz;

терминал kassa 24;

абонентам Kcell, Activ, Beeline, Tele2, Altel — через SMS на номер 1309. Для оплаты необходимо указать номера парковки, авто и количество часов через знак «*». К примеру, 6021*123ААА02*1.

Ранее сообщалось, что зарядки для электрокаров вдоль тротуарных парковок установят в Алматы.

С 11 сентября платные парковки заработали в Медеуском районе. С 11 ноября — в Алмалинском.