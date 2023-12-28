Главный государственный санитарный врач в кулуарах сената подтвердила два случая смерти детей от кори в Казахстане, передаёт NUR.KZ.

Айжан Есмагамбетова сообщила, что с начала года в стране зарегистрировали более 28 тысяч заболевших корью. Из них 83% — это дети до 14 лет. 80% были непривиты.

— Что касается летальных случаев: зарегистрированы два летальных случая – это Астана и Восточно-Казахстанская область. Это дети до года, то есть дети, не достигшие возраста вакцинации. Один из детей родился недоношенным, своей патологии было много, и тут наложилась корь, — заявила она.

Журналисты поинтересовались, в чём причина такой ситуации с заболеваемостью.

— Любое инфекционное заболевание характеризуется своей цикличностью, для кори цикличность — это примерно 5-7 лет. Последняя вспышка заболеваемости у нас отмечалась в 2019 году, также проводилась массовая иммунизация населения. Сейчас у нас 60% заболевших — это дети до пяти лет, поэтому именно эта возрастная категория нуждается в проведении дополнительной массовой иммунизации, — резюмировала Айжан Есмагамбетова.

C шестого ноября в Казахстане началась дополнительная массовая иммунизация против кори, краснухи и паротита. Её проводят детям с 6 до 11 месяцев и с двух до четырёх лет, независимо от прививочного статуса.