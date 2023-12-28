Авиационная администрация Казахстана проверила борт компании Qazaq Air Bombardier-Q400 после случая с отменой рейсов 27 декабря из Астаны в Талдыкорган. Об этом сообщили в комитете гражданской авиации.

— Рейс был задержан до 14:30 в связи с погодными условиями и далее отменён по причине технической неисправности на воздушном судне. В ходе проверки авиационные инспекторы установили, что во время выполнения руления обнаружена неисправность системы обогрева воздушного винта. После устранения выявленных неисправностей, воздушное судно допустили к полётам, — говорится в сообщении.

В ближайшее время планируется проведение комплексной проверки авиакомпании на предмет обеспечения Qazaq Air безопасности полётов, авиационной безопасности, а также контроля за регулярностью полетов.