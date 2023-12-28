Аруна Шаукенова — многодетная мать, у её мужа инвалидность по зрению второй группы. В 2020 году семья получила трёхкомнатную квартиру в Атырау от государства.

По словам женщины, позже один бизнесмен предложил семье продать квартиру, а взамен он предоставит им дом. Многодетная мать отдала за дом 20 миллионов тенге. Семья переехала, но позже их попросили съехать.

Аруна Шаукенова рассказывает, что в обмен на дом им предоставили трёхкомнатную квартиру в Уральске, в ней семья прожила год. Затем бизнесмен предоставил другой дом в Атырау, но уже в черновом варианте. Женщине пообещали вернуть деньги за ремонт, поэтому она заняла 25 миллионов тенге у друзей. Однако хозяин дома, где сделали ремонт, попросил семью съехать. Женщина осталась на улице с четырьмя детьми и незрячим мужем.

Все три года Аруна Шаукенова просила вернуть деньги, а когда её терпение кончилось, она написала заявление в департамент полиции Атырауской области. Правда, по неизвестной причине дело передали в областную прокуратуру ЗКО.

— Почему дело передали в Уральск? Ведь всё происходило в Атырау. К тому же дело закрыли, даже не разобравшись. Просто поверили на слово предпринимателю, что он отдаст деньги и всё. Он не отрицает того, что брал деньги, но он их не отдаёт. Говорит, что передал их хозяину дома, где мы сейчас живём. Но тот утверждает, что ему никаких денег не давали и просит нас съехать. Мы заняли денег, чтобы сделать там ремонт, их бизнесмен тоже обещал вернуть. А сейчас нас выкидывают на улицу. Я езжу сюда по опасной дороге, оставляя маленьких детей дома. Ни департамент полиции ЗКО, ни прокуратура нормально дело не рассмотрели. Я с четырьмя детьми и мужем-инвалидом осталась на улице. Я прошу ещё раз рассмотреть дело и сделать это в Атырау. Ведь всё это происходило там, — говорит женщина.

По словам Аруны Шаукеновой, бизнесмен неоднократной ей угрожал. Женщина отчаялась и вышла на одиночный пикет. Чтобы попросить помощи у главы государства, многодетная мать оставила своих детей и преодолела расстояние в 500 километров.

К слову, женщине дали разрешение на пикет в Астане у здания МВД РК. Завтра, 29 декабря, Аруна отправится в столицу.