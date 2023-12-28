По итогам минувшего года полиция Алматы ликвидировала пять устойчивых канала ввоза наркотиков в мегаполис. Проводилась разработка четырёх организованных преступных групп, занимающихся сбытом и хранением наркотиков в особо крупном размере и преступной группы, которая занималась сбытом путём закладок наркотиков.

— По результатам проведенных целенаправленных оперативно-розыскных мероприятий недавно была задержана группа лиц из четырёх человек, которые занимались сбытом и распространением марихуаны и гашиша на территории города. При задержании, а также в местах проведения обыска изъято свыше 157 килограммов гашиша и 54 килограммов марихуаны. Вместе с тем, на 34,6% больше выявлено уголовных правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. 202 факта сбыта наркотических средств были пресечены силами полиции. Ликвидированы 16 нарколабораторий, пресечена преступная деятельность 83 закладчиков, — информировал начальник управления по противодействию наркопреступности Алматы Ерлан Алмагамбетов.

Кроме того, по данным спикера, с начала года из незаконного оборота изъяли свыше одной тонны наркотических средств. В том числе свыше 603 килограммов марихуаны, 243 килограмма гашиша, 557 граммов героина, 83 килограмма синтетических наркотиков, а также три тонны мака.