В кулуарах мажилиса главу Минфина спросили, не боится ли ведомство, что казахстанцы перейдут на «чёрный нал» после того, как мобильные переводы начнут отслеживать, передаёт NUR.KZ.

— Не боимся, потому что сейчас практически никто налом не держит. Это неудобно. Даже в магазин идёшь, пять тысяч тенге невозможно разменять. Поэтому, я не думаю, что все в нал уйдут. Минфин дал чёткий инструктаж КГД: у нас нет репрессивного отношения к бизнесу. Мы будем всё делать постепенно, проводить разъяснительную работу, чтобы самим предпринимателям было выгодно не уходить в тень, — заявил министр финансов Ерулан Жамаубаев.

Журналисты возразили, что многие продавцы и услугодатели уже предупреждают, что с первого января будут просить рассчитываться наличными.

— Сигнал приняли. Если действительно такие предупреждения есть, будем вплотную работать с бизнесом и банками, чтобы не создавать ажиотажные и панические условия. Бизнес не должен уходить в тень. Наша задача, чтобы все работали легально. Обычные переводы казахстанцев сохранятся. Их количество ежегодно растёт на триллион. Хотелось бы эту динамику сохранить, но провести работу по фискализации. Я ещё раз подчеркну, чтобы бизнес правильно понимал: у нас нет установки бизнес загнать в угол, получить «жирок» в виде налогов. Каждый бизнесмен должен платить тот налог, который предусмотрен законом. Больше ничего не требуем, — добавил Жамаубаев.