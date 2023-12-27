Отдавать в долг под проценты или брать в долг кредит под проценты – это тяжкий грех, который на сегодняшний день очень распространён. Некоторые не считают это грехом, и как же эти люди ошибаются! Ибо в хадисе сказано: «Риба (ростовщичество) имеет семьдесят врат наказаний, и самое лёгкое подобно совершению прелюбодеяния с родной матерью…» (имам Хаким).

Ислам, как гуманная религия, призывает к помощи друг другу и не запрещает того, что приносило бы пользу. По этому поводу Пророк (мир ему и благословение) сказал: «Аллах помогает своему рабу, пока раб Его помогает своему брату по вере» (имам Муслим). А ростовщичество наносит вред тем, что человек и так обратился за помощью к другому в тяжёлой ситуации, а тут ещё и процент, который накладывают на него.

Ростовщичество разделяет людей, отдаляет сердца. Потому как одним трудно, а другие наживаются на горе и проблемах другого человека. Конечно, наживающиеся с процентов и те, с которых взимается процент, по-разному отреагируют на статью, но важно не это, а восприятие и следование запрету этого тяжкого греха.

Аллах в Коране сказал (смысл): «Которые кушают риба, не будут воскрешены кроме как одержимые сатаной, потому что они говорили (дозволяя риба), что торговля подобна риба» (сура «аль-Бакара», аят 275). Иначе говоря, они дозволяли то, что запретил Аллах, сравнивая это с торговлей, следуя за своими желаниями.

У тех, кто употребляет риба, в День Суда будет особый вид. Каттадат, да будет доволен им Аллах, сказал: «Поистине кушающий риба будет воскрешён как сумасшедший (маджнун), и по этому состоянию его будут узнавать другие в День Суда».

Пророк (мир ему и благословение) сказал: «В ночь моего вознесения на седьмом небе я услышал гром и молнию и увидел людей, утробы которых стали домами змей и скорпионов, и я спросил: "Кто эти люди, о Джабраил?", и тот ответил: "Это те, которые кушали риба"» (имам Ахмад и ибн Маджах от Абу Хурайры).

Ибн Масуд (да будет доволен им Аллах) рассказал: «Когда в каком-то селении (или местности) выявились риба и прелюбодеяние, то Аллах насылает погибель на эту местность» (Табарани). Иначе говоря, в том месте уходит благодать от всего.

Мы наблюдаем сегодня у людей очень сильные психические расстройства: человек просто так убивает людей на улице или в магазине, бросается из окон или мостов, стремясь к суициду… Пророк сказал: «Не выявится народ, кушающий риба, (иным путём) кроме как в этой местности распространятся сумасшествия…» (ибн Маджах, аль-Байхаки, имам Хаким).

Пророк (мир ему и благословение) сказал: «Поистине, кушающего риба наказывают в его могиле до Судного Дня, топя в реке красного цвета как кровь, и будет он глотать камни» (смысл длинного хадиса, переданного имамом аль-Бухари от Сумрата).

Анас (да будет доволен им Аллах) рассказал: «Когда Пророк произносил проповедь, он упомянул о риба, очень жёстко выражался насчёт неё и сказал: в Исламе грех одной серебряной монеты (дирхам), приобретённой от риба, тяжелее, чем шестьдесят три прелюбодеяния» (имам Ахмад).

Можно привести ещё много изречений Пророка (мир ему и благословение), сподвижников о запрете этого греха.

Найдётся, возможно, человек, который скажет: «Как всё строго в Исламе!» На это мы ответим следующее:

– во-первых: Аллах показал человеку тяжесть этого греха;

– во-вторых: пускай каждый хорошенько задумается о вреде риба, когда имущие наживаются на нуждающихся людях, давая им деньги под процент, видя безвыходную ситуацию нуждающихся.

Очень хотелось бы надеяться на понимание и принятие назидания. Да простит Аллах все грехи наши, ведь Он Всепрощающий и Милостивый!

