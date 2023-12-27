В мае прошлого года публикация 35-летнего уроженца Теректы Максима Яковченко вызвала резонанс в обществе. 12 февраля 2022 года на своей странице в VK он написал, что Уральск и ряд других городов Казахстана нужно «отдать» России. Мужчину нашли и предъявили обвинение сразу по двум статьям уголовного кодекса — сепаратизм и разжигание межнациональной розни.

Дело передали в Уральский городской суд. Однако обвиняемый 11 октября 2022 года не явился на главное судебное разбирательство. Судья Найля Джунусова вынесла постановление о принудительном приводе. К слову, Яковченко на стационарном лечении не находился. Хотя сам мужчина говорил, что имеет проблемы с психическим здоровьем.

14 октября прошлого года Максим Яковченко вновь проигнорировал суд. Не смогли его найти по месту жительства и сотрудники полиции. Как выяснилось, за несколько недель до этого мужчина продал дом и покинул страну.

Позже стало известно, что Максима Яковченко первого декабря прошлого года удалось задержать в Ростовской области. Однако вернуть его в страну не получится, так как он получил в России статус беженца.

В КНБ РК, куда мы обратились с запросом, отказались комментировать ситуацию. Они сослались на то, что информация о фактах пресечения государственной границы содержит персональные данные. А они разглашению не подлежат.

В самой Генеральной прокуратуре в августе этого года сообщили, что запрос о выдаче Яковченко рассматривается российской стороной. Экстрадиционная проверка не завершена. В рассмотрение таких запросов относится к исключительной компетенции генеральной прокуратуры России.

В ответ на запрос редакции от декабря этого года в надзорном органе сообщили, что в феврале этого года в генеральную прокуратуру РФ направили запрос о его выдаче в Казахстан. Российская сторона по сей день не рассмотрела этот вопрос по существу. А для получения информации о приобретении Яковченко в России статуса беженца прокуроры предложили нам обратиться в компетентные органы соседней страны.