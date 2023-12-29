Ветер снёс новогоднюю ёлку и крышу детсада в Актау

В Актау из-за сильного ветра упала новогодняя ёлка на набережной и крыша детского сада упала на припаркованные автомобили, сообщает Lada.kz.

Порывы ветра вечером 28 декабря достигали 15-25 метров в секунду. Городская ёлка не выдержала, несмотря на то, что при её установке использовали специальные бетонные блоки и тросы.

— Работы по переустановке ёлки со стороны подрядного учреждения будут проведены после стабилизации погоды. Приносим извинения за причинённые неудобства, — сказал руководитель отдела жилищно-коммунального хозяйства Актау Жанболат Жакипов.

https://youtu.be/fADmiGL21E4

Порывами ветра также снесло крышу детского сада «Ясин» в третьем микрорайоне. Сорванная кровля площадью 40 квадратных метров упала на припаркованные автомобили. Шесть машин повреждены.