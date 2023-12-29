Санжару Тайшыбай девять лет, у него задержка психоречевого развития с аутистическим спектром. Трудности в общении мальчик начал испытывать в двухлетнем возрасте, даже слово «мама» для него стало непроизносимым. После обследования заграницей выяснялось, что на развитие такого заболевания повлияли сложные роды (в последние месяцы беременности у женщины было высокое давление — прим. автора). Во время родов её сын испытал гипоксию (пониженное содержание кислорода в организме) и родился с обвитием.

Сейчас у Санжара узкие сосуды и кровь не может нормально циркулировать. Мальчика часто мучают головные боли. Родители незамедлительно приступили к лечению, семья регулярно ездит в медицинский центр Ташкента. Врачи советуют не пропускать реабилитацию, ведь только регулярное посещение даёт результаты. Однако все поездки требуют немалых денег, на которые многодетная семья регулярно откладывает.

Сразу после первых курсов у мальчика заметны улучшения.

— Мы уже прошли три курса. Уменьшилась агрессия, с каждым лечением больше понимания. Раньше, когда его ругали, реакции не было, а сейчас он стал проявлять эмоции. В глаза смотрит, когда к нему обращаешься. Папу называет аке и меня иногда мамой. Уколы, которые мы получаем в Ташкенте, очень важны, их делают сразу пять штук в зоне позвоночника. Мы ходили на бесплатные реабилитации, но результатов нет. Там просто помогают с развитием. А у Санжара проблема в голове, нам нужно именно лечение. Сыну сказали обучаться на дому, но я добилась, чтобы он ходил в школу. В конце января нужно получить ещё курс. Мы не знаем, как быстро соберём деньги, но ехать нужно, пропускать нельзя, — говорит мама Санжара Салтанат.

Десятидневный курс в неврологическом отделении клиники Max MeD стоит 800 тысяч тенге. Возить на лечение мальчика необходимо каждые три месяца. Только финансы семьи не всегда позволяют это сделать. Помимо Санжара, семья воспитывает ещё троих детей. Глава семейства работает в охране, а мама — домохозяйка. Пособие многодетной семьи составляет 176 тысяч тенге. Своего жилья у них нет, в месяц за аренду частного дома они платят 50 тысяч тенге. Кроме этого, есть денежные кредиты, которые они брали на лечение сына.

Чтобы получить очередной курс, родителя Санжара нужно собрать 600 тысяч тенге.

Все, кто желает помочь семье со сбором средств, могут перечислить деньги на счёт в Kaspi Bank: 4400 43022 2153 303. Он привязан к номеру +7 (777) 061-31-06. По этому же номеру вы можете связаться с мамой Санжара.