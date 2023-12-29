Волонтёр антикоррупционной службы ЗКО Бауыржан Заки Ахметжан рассказал, что их цель — изучать портал государственных закупок, затем выезжать на проблемные объекты. В основном это строительство и ремонт, школ, поликлиник, дорог.

— 18 августа этого года я и эксперт коалиции Kun Jarygy Арман Ахметкалиев провели общественный мониторинг участка дороги Теректы — Аксай. Оказалось, что дорогу разделили на пять участков и ремонт проводили разные компании. Два участка делало ТОО «Айдана». Выяснилось, что компания выполнила работу частично. К тому же, на дороге появились поперечные и параллельные трещины, выбоины и ямы. Часть дороги, примерно 380 метров — не сделали. Обочину дороги не укрепили, несмотря на то, что это предусмотрено сметой и обеспечивает безопасность водителей. Мы собрали данные и передали в антикоррупционную службу, затем ревизионная комиссия провела аудит. Сейчас появились результаты, подтверждающие выявленные нами нарушения, — пояснил Бауыржан Заки Ахметжан.

Он отметил, что на портале goszakup.gov.kz межу управлением автомобильных дорог ЗКО и ТОО «Айдана» договор о среднем ремонте участков дороги Теректы — Аксай с 28 по 43 километры (828 млн) и с 43 по 58 километры (818 млн) заключили седьмого июля и девятого августа 2021 года.

— 31 октября этого года ТОО «Айдана» вернули 44 млн тенге обратно в бюджет. Сейчас ущерб государству не причинён. Согласно ответу ревизионной комиссии, акты выполненных работ подписала Алия Кабенова, заместитель экс-главы Айдара Менеева. За невыполнение работ по договору заказчик управления автомобильных дорог должен был подать в суд на ТОО «Айдана». Они подали в суд только после наших публикаций. Суд отказал в иске и фирму не признали недобросовестной. Айдара Менеева оштрафовали на 51 тысячу тенге по статье 207 КоАП за несвоевременную подачу иска о признании ТОО «Айдана» недобросовестным участником госзакупок, — отметил Ажметжан.

По факту подписания фиктивного акта выполненных работ на 44 млн тенге, материал направили в прокуратуру ЗКО для вынесения процессуального решения.