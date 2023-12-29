Видео опубликовано в группе «НЕТУТИЛЬСБОРУ» в Facebook вчера, 28 декабря.

На кадрах несколько мужчин обратились к президенту Токаеву и вице-министру промышленности и строительства Шарлапаеву.

По их словам, уже несколько лет в страну ввозят автомобили из Грузии и ОАЭ, поскольку в этих странах качество машин лучше, а цены ниже.

— Мы оплатили таможенные сборы и ездим на транзитных номерах. В Казахстане цены на утильсбор и первичную регистрацию очень высокие, поэтому мы не можем получить казахстанские номера. К примеру, утильсбор для автомобилей с объёмом двигателя 2,5 литра — 862 500 тенге, а с 3,5 литра — 1 925 000 тенге. При этом первичная регистрация — 1 725 000 тенге. От чего образовались такие цены, мы не знаем. Ни одно ведомство нам этого не объясняет! Мы просим снизить утильсбор и первичную регистрацию по 100 тысяч тенге каждый. Мы требуем легализовать автомобили, ввезённые после первого сентября 2022 года, — говорится в обращении.

Напомним, 31 декабря в Казахстане заканчивается легализация иностранных автомобилей, ввезенных до первого сентября 2022 года. По словам властей, это была разовая акция, которая началась 23 января 2023 года и завершилась в июле. Однако тех, кто подавал заявки до этого времени, могли легализовать авто до конца нынешнего года.