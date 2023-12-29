Власти Казахстана приняли решение исключить Талибан из списка запрещённых организаций. Об этом в интервью корреспонденту агентства Kazinform рассказал официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров.

— Казахстан регулярно проводит ревизию национального списка запрещённых в РК террористических организаций в целях его актуализации. В рамках указанного процесса было принято решение об исключении из него «Движения Талибан» в соответствии с практикой ООН. Так, согласно резолюциям Совета Безопасности ООН, которые обязательны к исполнению, «Движение Талибан» не входит в списки организаций, признанных Советом Безопасности ООН в качестве террористических, — сказал Смадияров.

Во многих странах мира движение признано запрещённой террористической организацией. В 2021 году «Талибан» объявил о полном контроле над Афганистаном. Сейчас они пытаются установить дипломатические отношения с разными странами и строят торговые отношения с ближайшими соседями.