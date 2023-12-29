На какие маршруты выйдут 500 новых автобусов в Алматы

В коммунальный автопарк Алматы поступают новые газовые автобусы, сообщили в акимате города. Завершаются процедуры по оформлению и подготовке ещё 500 транспортных средств.

Их будут выводить на линию на наиболее загружённые и популярные маршруты. В январе планируют усилить маршруты №63, №28, №14, №92, №120, №120а, №79, №50.

— Кроме того, частные перевозчики на постоянной основе проводят закуп новых подвижных единиц. В текущем году обновили подвижной состав на 550 автобусов. Таким образом, к концу 2023 года доля общественного транспорта на экологическом виде топлива составила 53%, — отметили в ведомстве.

Средний пассажиропоток в сутки вырос с 1,2 млн до 1,5 млн пассажиров.