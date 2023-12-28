По данным «Казгидромета», на погоду всей территории Казахстана сохраняет своё влияние Атлантический циклон, принося с собой осадки в виде дождя и снега.
  • В Уральске прогнозируют переменную облачность. В дневное время температура воздуха составит -3..-5 градусов, ночью похолодает до -8..-10 градусов. Ветер до 18 метров в секунду.
  • В Атырау — переменная облачность. Днём будет 0..+2 градусов, ночью -2..-4 градусов. Порывы ветра достигнут 23 метров в секунду.
  • В Актобе будет переменная облачность. Днём ожидается до -5..-7 градусов. Ночью похолодает до -7..-9 градусов. Ветер до 14 метров в секунду.
  • В Актау ожидается переменная облачность. Днём столбики термометра покажут +5..+7 градусов, ночью опустятся до +1..+3 градусов. Ветер до 23 метров в секунду.
  • В Алматы — осадки. В дневное время температура воздуха составит +5..+7 градусов, ночью похолодает до 0..+2 градусов. Ветер до 7 метров в секунду.