В матче третьего тура группового этапа Кубка лиги уральский "Акжайык" встретился на своем поле с петропавловским "Кызылжаром". Игра состоялась 21 июля на стадионе «Акжайык». Поддержать любимую команду пришли сотни болельщиков.

В составе ФК "Акжайык" играют исключительно казахстанские футболисты, преимущественно местные. Чего не скажешь о команде соперников. В стартовом составе ФК «Кызылжар» вышли семь иностранных футболистов. Но несмотря на это уральская команда сумела одержать громкую победу над представителем высшего дивизиона чемпионата Казахстана.

Первый гол на 13-ой минуте игры забил игрок уральской команды Чингис Кубашев. Удвоить счет помог «Акжайыку» игрок ФК «Кызылжар». На 40-ой минуте Улар Жаксыбаев забил автогол. Первый тайм закончился со счетом 2:0 в пользу хозяев.

Во второй части матча «Кызылжар» заметно активизировался. На 94-ой минуте отлился новичок петропавловского клуба Сенин Себаи, легионер из Кот-д'Ивуар. В итоге игра закончилась со счетом 2:1. Любители футбола выразили восхищение уральской командой.

Однако, эта победа никак не повлияла на турнирное положение «Акжайыка» в группе А Кубка Лиги. Уральцы с тремя очками остались на четвертом месте и не вышли в плей-офф.

Не завидное положение у уральской команды и в первой лиге. С девятью очками команда находится на 13 строчке турнирной таблицы.

Отметим, что финансовое положение ФК «Акжайык» также оставляет желать лучшего. Спортсмены вот уже пять месяцев не получали заработную плату. Из-за этого футболисты даже не поехали на выездной матч в Актобе.