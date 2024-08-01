В настоящее время подозреваемые в совершении преступления дети находятся в центре адаптации несовершеннолетних.

Председатель комитета по охране прав детей министерства просвещения Насымжан Оспанова прокомментировала недавний резонансный случай насилия над пятилетней девочкой в Костанайской области, передает Tengrinews.kz.

Насымжан Оспанова назвала этот случай единственным и требующим "глубокого изучения".

– И одна, и другая сторона - семьи неблагополучные. Мама ребенка контактирует с нашим региональным уполномоченным по правам ребенка. Мы пытаемся найти ключи подхода, потому что эта ситуация шокировала всех. Поэтому нужно понимать ее состояние, и эта работа продолжается. Касательно родителей мальчиков: в рамках Административного кодекса, безусловно, они несут ответственность, - заявила Оспанова на брифинге СЦК.

– Действительно, правонарушителями в данной ситуации оказались дети совершенно маленького возраста из семей, которые нуждаются в особом контроле. И родителей нужно вести, нужно оказывать им помощь, поскольку они находятся в тяжелой жизненной ситуации. Есть семьи, злоупотребляющие алкоголем. И вот в этих условиях оказываются наши дети, в частности, эти трое мальчиков, которые совершили данное преступление. В настоящее время они находятся в центре адаптации несовершеннолетних региона. Рассматривается вопрос перевода их в специальную школу, для того чтобы отдельно с кейсами, отдельно с этими детьми в индивидуальном порядке очень глубоко прорабатывать, - добавила председатель комитета.

Ранее в социальных сетях появилась информация о том, что трое детей совершили в отношении пятилетней девочки насильственные действия сексуального характера. Подозреваемым 8, 12 и 13 лет. Они якобы уже признали свою вину.