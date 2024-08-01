Среди жителей ЗКО через мессенджеры распространяется голосовое сообщение, о том, что сайт ЦОНа якобы взломали и людям приходят смс сообщения от 1414.

— Коллеги, сообщение прислали из полиции, взломали сайт ЦОНов, все, что связано с eGov mobile, вся база взломана. Просят, если будут приходить сообщения с номера 1414 не переходить по ссылкам и никуда не передавать ничего. Пожалуйста, по группам разошлите, — говорится в сообщении.

В пресс-службе госкорпорации "Правительства для граждан" опровергли информацию о взломе басы. В ведомстве сообщили, что никакие системы не взламывали.

— Единого сайта ЦОНов не существует. Центры обслуживания населения предоставляют услуги на местах. Заказать госуслуги онлайн можно через портал электронного правительства или мобильное приложение eGov mobile. Рассылка от 1414 не является фейковой. Данное сообщение поступило тем пользователям, которые не зарегистрированы в eGov mobile. Мобильное приложение eGov mobile отправляет персональные SMS и push-уведомления в различных жизненных ситуациях для прохождения опросов, а также для оповещения о новостях, — сообщили в госкорпорации.

Напомним, что штраф за распространение ложной информации составляет от 20 до 220 МРП (20 МРП — 737 840 тенге, 220 МРП — 812 240 тенге).