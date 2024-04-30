— Не открывайте сообщения от 1414. Мошенники могут оформить кредит, — говорится в рассылке.

В мессенджерах и социальных сетях распространились аудиосообщения, в которых говорится, что якобы хакеры взломали базу сайта ЦОНов и делают рассылку.Между тем, в АО «Национальные информационные технологии» опровергли информацию о взломе сайта Центров обслуживания населения и массовой фейковой рассылке с номера 1414. В министерстве цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана пояснили, что они делают Push-уведомления, а также попросили казахстанцев пользоваться мобильным приложением eGov mobile.