Протесты, фейки, провокации: в период ЧС оштрафовали шесть человек в ЗКО

Первый заместитель прокурора области Даурен Умаргалиев на брифинге в оперативном штабе сообщил, что в паводковый период к ответственности привлекли семь человек за несанкционированные акции протеста, распространение ложной информации и провокации на национальной почве.

Из них один штраф за оскорбительное приставание в общественном месте, один штраф за разжигание межнациональной розни, два человека оштрафованы за распространение ложной информации и три человека за создание ограничений для движения машин.