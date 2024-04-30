Затор из большегрузов образовался на границе Казахстана и России в ЗКО

30 апреля в редакцию «МГ» стали поступать жалобы на огромные очереди на границе России и Казахстана со стороны пункта пропуска «Маштаково».

Водители большегрузов рассказали, что больше суток стоят на границе и не знают, почему очередь движется так медленно.

— Еду с Минска. Вчера приехал в три дня (на границу со стороны России), встал, сегодня в 12:00 пропустили меня. Вереница из фур с российской стороны длится от пункта пропуска и дальше села Маштаково. Расстояние приличное, фура к фуре стоят. Почему так, никто не знает. Просто всё комом. Водители говорят, что третий день так. Что касается нейтральной территории, то она пустая, машин практически нет. Всё как-то неорганизованно, — поделился водитель фуры.

Другой водитель также рассказал, что простоял почти сутки.

— Из-за чего очередь, мне никто не ответил. Нейтралка свободная. Стояли долго. Едем с Беларуси в Туркмению, — сказал он.

Между тем, как сообщили в погранслужбе КНБ РК по ЗКО, по информации пограничного ведомства РФ по Оренбургской области в международном автомобильном пункте пропуска «Маштаково» с 29 апреля по 18 мая этого проводятся работы по обслуживанию технических средств пограничного контроля.

— В этот период движение грузовых транспортных средств заграничного следования через «Маштаково» временно затруднится. Значительно снизится пропускная способность автомобильных пунктов пропуска «Маштаково» и «Сырым». При пересечении государственной границы рекомендуем воспользоваться альтернативными маршрутами движения через менее загруженные автомобильные пункты пропуска «Аксай», «Шаган» и «Таскала», — пояснили в погранслужбе по ЗКО.

Очереди со стороны казахстанской границы нет.

Фото Медета МЕДРЕСОВА