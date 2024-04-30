По информации пресс-службы КНБ РК, в феврале ликвидирован международный канал поставок наркотиков из дальнего зарубежья в Казахстан с использованием почтовых отправлений.

- При получении посылки, оборудованной тайником с наркотиками каннабисной группы общим весом более 500 грамм, в отделении АО «Казпочта» задержан местный житель. В апреле реализована операция по задержанию жителя города Актобе, у которого изъято более 2,5 килограмма психотропного вещества «мефедрон», что составляет около 10 тысяч разовых доз. В ходе оперативной разработки задокументирован факт принуждения подозреваемым к сбыту наркотиков жителя региона путем угроз физической расправы. Задержанный намеревался организовать разветвлённую сеть распространения психотропных веществ в области, - говорится в сообщении ведомства.

По данным комитета, задержанные с санкции суда взяты под стражу, проводятся досудебные расследования.