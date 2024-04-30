Глава и сооснователь Kaspi.kz Михаил Ломтадзе:

«Многие казахстанцы работают, учатся и отдыхают в Китае. Мы постоянно получаем обратную связь от наших любимых клиентов – как было бы хорошо оплачивать покупки за рубежом так же просто, как дома. Именно поэтому мы в партнёрстве с компанией AliPay+ запустили новый сервис для каждого казахстанца. Теперь с мобильным суперприложением Kaspi.kz можно оплачивать практически любые товары в торговых точках по всему Китаю. Мы благодарим нашего партнера AliPay+ за сотрудничество. А каждого нашего любимого клиента – за то, что вы с нами!»

Венеция Ли, генеральный директор Ant International в Китае (Venetia Lee, Greater China General Manager of Ant International):

«Alipay+ рада объявить о партнерстве с нашим первым и ведущим суперприложением в Казахстане, Kaspi.kz, чтобы обеспечить беспрепятственный процесс мобильных платежей на материковой части Китая для многих пользователей Kaspi.kz. Это партнерство улучшит качество путешествий и покупок для пользователей Kaspi.kz. Мы продолжим развивать наши инновационные технологии и качество обслуживания, чтобы сближать людей и сообщества посредством путешествий, торговли и коммерции».

Чтобы оплатить покупку, нужно просто открыть свое приложение Kaspi.kz, выбрать сервис AliPay+ и позволить продавцу отсканировать ваш QR-код. Или можно отсканировать QR-код продавца.

Подробнее о том, как оплачивать покупки в Китае с помощью Kaspi QR читайте в мобильном приложении Kaspi.kz в разделе Гид.