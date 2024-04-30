В департаменте уголовно-исполнительной системы по ЗКО сообщили, что финансирование заключенных осуществляется за счет республиканского бюджета. Затраты на содержание спецконтингента и развитие пенитенциарной системы в учреждениях в разные годы варьировалась от 39,7 миллиарда тенге в год до порядка 90 миллиардов.

— Сумма бюджета на содержание одного осужденного, подозреваемого и обвиняемого в среднем составляют около 970 тысяч тенге в год, вне зависимости от вида учреждения. Изоляторы временного содержания (ИВС) не входят в структуру уголовно-исполнительной системы. Кормят спецконтингент три раза в день. Нормы питания не менялись с 2000-х годов. Заработанные средства осужденные тратят самостоятельно. Тратят на погашение исков по приговорам суда, алименты и покупают необходимые им вещи в магазине, или переводят родственникам. Каждый работодатель обеспечивает безопасные условия труда согласно требованиям трудового кодекса. Для тех, кто не работает проводятся воспитательные мероприятия. Они проходят социально-правовую учебу, им разъясняют законы. Также предусмотрены 2-3 часа свободного времени, они могут почитать или посмотреть телевизор. В 28-ом режимном учреждении почти в каждой камере есть телевизор. Кроме того, у нас есть библиотека. Последнее время на обновления книг денег не выделяется. Здоровьем заключенных сейчас занимается поликлиника. Если необходима медицинская помощь, то мы вызываем скорую, — сообщили в комитете уголовно-исполнительной системы.

Согласно закону в исправительных учреждениях в рацион помимо круп и макаронных изделий входят овощи, фрукты, мясо, колбаса и рыба. Что касается одежды, её выдают по сезонам и на несколько лет. К примеру, головные уборы — летний и зимний варианты — носят 1,5–2 года. Утеплённые куртки из водоотталкивающей ткани, брюки, футболки и сорочки выдаются на два года. Костюмы предоставляются на три года, трико, майки, нижнее бельё, рубашки и кальсоны — на два. Носки — шесть пар на два года. Обувь, шесть пар кожаной, выдают на два года.

По словам заместителя начальника ДУИС по ЗКО, в целом сумма выделенная на содержание заключенных из года в год не меняется. Трудоустройство осужденных за пределами учреждения происходит в соответствии с уголовно-исполнительным законодательством.