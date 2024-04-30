Министр просвещения РК Гани Бейсембаев подчеркнул, что в этом году учебный год заканчивается 25 мая. 3,8 миллиона школьников, успешно освоившие учебную программу будут переведены в следующие классы.

24 мая, в пятницу, для учеников 1-10 классов пройдет единый классный час на тему «Мои знания - моей Родине».

– По предложению коллег в нашей стране в мае будет проходить «Месячник единства», в рамках которого запланированы такие мероприятия, как «Чистый Казахстан», «Добрые дела», «Почитаем на каникулах» и так далее, - отметил министр.

Кроме этого Гани Бейсембаев поручил для 186 тысячам выпускников страны организовать «Последний звонок». Мероприятие должно пройти 25 мая. При этом глава министерства попросил всех выпускников провести этот день культурно и без излишних затрат. Ответственность за проведение линейки от возложил на региональные управления образования.