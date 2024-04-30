Как стало известно, в 2020 году глава КХ из Кобдинского района с целью открытия кредитной линии на сумму 780 млн тенге, предоставил в Аграрную кредитную корпорацию договор на приобретение 1 200 голов крупного рогатого скота, не имея для этого ни реальной возможности, ни намерения разводить скот. При этом он указал в качестве залогового имущества скот, которого нет в хозяйстве. Получив 390 млн тенге, подсудимый, перечислил их на счет крестьянского хозяйства своего родственника. Оттуда 290 млн тенге перевел на свой текущий счет, а остаток на текущий счет своего крестьянского хозяйства, далее использовал деньги по собственному усмотрению.

В материалах дела также говорится, что с 2021 по 2022 годы, не имея активов в виде крупного рогатого скота, введя в заблуждение работников управления сельского хозяйства, подсудимый подал фиктивные заявки на получение субсидий на удешевление стоимости затрат на корма маточному поголовью и на удешевление стоимости затрат на откорм скота или на мясоперерабатывающее предприятие с убойной мощностью 50 голов в сутки, указал, что крупный рогатый скот у него в хозяйстве есть, и получил 67 млн тенге, обналичил их и похитил.

Подсудимый предъявленное обвинение не признал. Прокурор просил назначить ему наказание в виде 6 лет 8 месяцев лишения свободы. Потерпевшие просили взыскать с него материальный ущерб.

В пресс-службе суда №2 Актобе сообщили, что вина подсудимого доказана показаниями свидетелей, в том числе сотрудниками ветеринарной службы, а также аудиторским отчетом, заключением специалиста, протоколами осмотра крестьянского хозяйства, которое он возглавлял. Учитывая, что у него четверо малолетних ребенка, подсудимому назначили наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет с лишением права занимать должности, связанные с организационно распорядительными и материально-ответственными функциями в коммерческих организациях сроком на 10 лет.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Фарида ЗАРИП