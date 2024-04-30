На брифинге в оперативном штабе первый заместитель прокурора ЗКО Даурен Умаргалиев поделился информацией об оперативной обстановке в области. Он сообщил, что на данный момент 1 690 человек уже получили материальную помощь на сумму 612,6 миллиона тенге. Всего было подано 8 658 заявок, и оставшиеся рассматриваются постепенно. Что касается восстановления, то ремонту подлежат 413 жилых домов: в Каратобинском районе 90 домов, в Сырымском – 114, в Бурлинском – 121, в Теректинском – 81, а в районе Байтерек – семь домов.

— Большинство объектов обследовано, планируется проектирование, после будут начаты строительство и ремонт домов. Возмещение единовременной выплаты производится за счет бюджетных средств, предусмотренных на время ЧС, и за счет добровольных взносов граждан, фондов и общественных объединений. Прокуратурой области организованы четыре мобильные приемные на базе автобусов в местах подтопления. На сегодня правовая помощь оказана около одной тысяче граждан в 25 садовых товариществах. В эвакуационных пунктах размещены буклеты по правилам подачи заявок на возмещение ущерба, — рассказал Даурен Умаргалиев.

По словам первого заместителя прокурора, новое жилье может получить тот, кто потерял единственное жилище, где проживал на постоянной основе. Ущерб будет возмещаться в том случае, если пострадало жилье, которое предназначено и использовалось для постоянного проживания. Строения, предназначенные для временного сезонного проживания, разрушенные или непригодные для проживания, не имеющие другого жилья на время ЧС, не подлежат возмещению.

Также с докладом выступил первый заместитель начальника департамента полиции ЗКО Жанболат Жаншин. Он сказал, что дороги областного и республиканского значения по всем направлениям открыты. В подтопленных дачных обществах у 441 владельца изъято 631 единицу оружия для хранения в департаменте полиции, из них 101 уже возвращено владельцам. Случаи мародёрства и кражи не допущены.