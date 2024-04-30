Ожидаемая продолжительность жизни при рождении населения за 2023 год составила 75,09 лет и тем самым стало самым рекордным показателем за последние 25 лет. Отметим, что во время пандемии в 2020-2021 годов показатель снизился после продолжительного роста, затем снова восстановился. Об этом свидетельствуют данные бюро национальной статистики РК.

В городской местности ожидаемая продолжительность жизни выше, чем в сельской – 75,73 и 74,02 лет соответственно.

В гендерном разрезе ожидаемая продолжительность жизни женщин также показала рост и составила 79,06лет (в 2022 году – 78,4 лет), среди мужчин показатель составил 70,99 лет (в 2022 году – 70,2 лет).

Самая высокая ожидаемая продолжительность жизни при рождении населения в городе Алматы 78,28 лет, а самая низкая в области Ұлытау 72,41 лет.

Аналитики добавили, что ожидаемая продолжительность жизни при рождении – это число лет, которое в среднем предстояло бы прожить одному человеку из поколения родившихся при условии, что на протяжении всей жизни этого поколения уровень смертности в каждом возрасте останется таким, как в год, для которого вычислен показатель.