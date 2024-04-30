— Указом главы государства Мусин Багдат Батырбекович освобождён от должности министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан, — говорится в указе президента.Багдат Мусин возглавил цифровое министерство 2 сентября 2020 года. До этого с июля по сентябрь работал первым заместителем министра. С марта по сентябрь 2020 года он также был советником президента по цифровизации и инновационным технологиям. Багдат Мусин родился 3 марта 1983 года в Экибастузе. Окончил Университет имени Демиреля в Алматы по специальности «программное и аппаратное обеспечение вычислительной техники», а также Казахский институт правоведения и международных отношений. Мусин работал в АО «НИТ», в Министерстве юстиции, Министерстве связи и информации, Министерстве транспорта и коммуникаций. В апреле 2014 года возглавил АО "Национальные информационные технологии", а в августе 2014 года стал председателем правления АО "Казпочта". В 2017 году возглавил Комитет по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры, в 2018 году покинул этот пост. В феврале 2024 года, после отставки правительства, Мусин был переназначен министром цифрового развития.
Что должно быть в домашней аптечке
Что обязательно должно быть в аптечке дома, чтобы не растеряться в экстренной ситуации.
Оралда 43 отбасы қоныс тойын тойлады
Наурыз мерекесі қарсаңында баспана кезегінде тұрған 43 отбасы арендалық үйдің кілтіне ие болды.
Названы лучшие отцы по знаку зодиака: кто попал в список
В список вошли четыре знака: Телец, Лев, Козерог и Рыбы.
Скончался актёр и мастер боевых искусств Чак Норрис
Американский актёр умер на 86-ом году жизни на Гавайях.
От -2 ночью до +27 днём: погода на апрель в ЗКО
Дождь и мокрый снег прогнозируются в середине первой декады месяца, дождь — в конце первой.
В Алматы женщине удалили опухоль весом почти 25 кг: она лечилась БАДами и не шла к врачам
Со слов родственников, женщина скрывала своё состояние и даже оформляла кредиты на покупку биодобавок.
Прогноз погоды для жителей ЗКО на 21 марта
В регионе продолжается постепенное потепление.
Уникальные операции вернули уверенность малышам из ЗКО
На минувшей неделе в детской многопрофильной больнице Уральска российские врачи провели уникальный мастер-класс и операции детям с врождённы...
Когда завершат расследование крушения самолёта AZAL близ Актау, рассказали в правительстве
На данный момент получены все необходимые материалы от производителя воздушного судна.