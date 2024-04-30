Багдат Мусин освобождён от должности министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан, сообщила пресс-служба Акорды.
Багдат Мусин возглавил цифровое министерство 2 сентября 2020 года. До этого с июля по сентябрь работал первым заместителем министра. С марта по сентябрь 2020 года он также был советником президента по цифровизации и инновационным технологиям. Багдат Мусин родился 3 марта 1983 года в Экибастузе. Окончил Университет имени Демиреля в Алматы по специальности «программное и аппаратное обеспечение вычислительной техники», а также Казахский институт правоведения и международных отношений. Мусин работал в АО «НИТ», в Министерстве юстиции, Министерстве связи и информации, Министерстве транспорта и коммуникаций. В апреле 2014 года возглавил АО "Национальные информационные технологии", а в августе 2014 года стал председателем правления АО "Казпочта". В 2017 году возглавил Комитет по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры, в 2018 году покинул этот пост. В феврале 2024 года, после отставки правительства, Мусин был переназначен министром цифрового развития.