По данным РГП "Казгидромет", на запад Казахстана надвигается сильная жара. Так, на юге Западно-Казахстанской области ожидается очень сильная жара 40 градусов. В период 5-6 августа на юге области ожидается нарастание пожарной опасности от высокой до чрезвычайной пожарной опасности.

Четвертого августа днем в Уральске ожидается погода без осадков. Ветер западный, юго-западный днем на севере, востоке области порывы до 9-14 м/с. Температура воздуха днем +32 градуса, ночью +18.

В Атырау днем ожидается сильная жара до 35-36 градусов. На юго-западе, юго-востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Днем +36 градусов, ночью +22. Скорость ветра 5-9 м/с.

В Актобе синоптики прогнозируют переменную облачность. Скорость ветра с порывами до 7-12 м/с. Днем температура воздуха составит +29 градусов, ночью +16.

В Актау жарко. Днем +37 градусов, ночью +25.








