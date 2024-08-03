По итогам первого полугодия 2024 года в РК произвели 40,4 тысяч тонн мяса крупного рогатого скота, свиней, овец, коз, лошадей и животных семейства лошадиных. Об этом свидетельствуют данные портала energyprom.kz.

В региональном разрезе больше всего мяса произвели в Актюбинской области. В пятёрке регионов-лидеров также оказались Костанайская, Северо-Казахстанская, Павлодарская и Акмолинская области. За январь–май текущего года Казахстан отправил на экспорт 27,4 тысяч тонн мяса и субпродуктов на сумму 71,8 миллиона долларов США.

Основной объём экспорта пришёлся на страны СНГ: 26,2 тысяч тонн продукции. Лидирует в этом сегменте Россия: за пять месяцев — 14 тысяч тонн. Популярно мясо из РК также в Узбекистане и Кыргызстане.

В остальные страны Казахстан отправил 1,2 тысяч тонн продукции. Здесь основной объём пришёлся на Иран, ОАЭ, Катар, Кувейт и Саудовскую Аравию.

Розничные цены на мясо и птицу в Казахстане по итогам июня текущего года выросли на 3,8% в годовой динамике.

В том числе птица подорожала на 5,1%, свинина — на 4,5%, говядина — на 4,1%, конина — на 2%, баранина — на 1,8%. В среднем в розничных точках продаж РК конина стоила 3 тысяч тенге за кило, баранина — 2,8 тысяч тенге, говядина — 2,7 тысяч тенге, свинина — 2,3 тысяч тенге, куры — 1,5 тысяч тенге.

В региональном разрезе наибольший годовой рост цен на мясо и птицу был зафиксирован в Атырауской области. Далее идут Восточно-Казахстанская, Акмолинская, Карагандинская и Актюбинская области. Наименьшее годовое удорожание было отмечено в Шымкенте. Тем временем в Алматинской области мясо и птица подешевели.

Потребление мяса и мясопродуктов в РК в первом квартале текущего года составляло в среднем 20,2 кг на душу населения — на 3,6% больше, чем годом ранее.

В том числе на одного казахстанца в среднем приходилось 6,3 килограмм говядины, 2 кило конины, 1,2 кило баранины, 794 граммов свинины, 1,3 кило кур, а среди мясных продуктов — 1,7 кило мясного фарша, 982 грамма полукопчёной колбасы, 652 грамма варёной колбасы, 568 граммов сосисок и сарделек, 198 граммов говяжьей печени, 51 грамм сала, 27 граммов мелкокусковых мясных полуфабрикатов.

Самые высокие показатели были зафиксированы в Жамбылской области: 25,2 кило мяса и мясопродуктов в среднем на душу населения в квартал. Далее идут Мангистауская (24,8 кг) и Атырауская (23,5 кг) области.

Самый скромный показатель был отмечен в Шымкенте: всего 15,9 кг на душу населения.

Наибольший рост потребления мяса и мясопродуктов на душу населения наблюдался в Костанайской области, а наибольшее уменьшение — в Актюбинской области.



