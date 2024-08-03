В Уральске продолжаются работы по ликвидации последствий паводка. Как в городском акимате, 1 августа еще 36 семей, единственное жилье которых признано непригодным из-за наводнения, получили жилье. Ключи от квартир в 10 микрорайоне вручил заместитель акима города Жандос Дуйсенгалиев.

Кроме покупки квартир, в области ведется строительство домов. По данным акимата около 400 домов строят в поселках Зачаганск, Деркул и микрорайоне Жулдыз. Квартиры пострадавшим приобретают за счет спонсоров, на данный момент 1 222 семей получили квартиры в городе, а в 468 домах сделают ремонт.