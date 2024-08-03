В феврале этого года сотрудники управления по противодействию наркопреступности на территории автостоянки задержали подозреваемого. В его машине полицейские нашли около 60 килограммов марихуаны. В гараже его знакомого хранилось ещё 20 килограммов наркотиков. По данным пресс-службы департамента полиции Актюбинской области, общий вес изъятого составил более 77 килограммов.

Полиция провела досудебное расследование по факту незаконного обращение с наркотическими средствами. Приговором суда оба подсудимых были признаны виновными. Суд назначил каждому по 11 лет лишения свободы. Наказание они будут отбывать в учреждении уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности.