Газированные напитки со вкусом граната Royal, Paradise, Mani, Pure и «Золотая жизнь» производятся в Афганистане. Ранее власти Кыргызстана запретили его в своей стране, так как в его составе обнаружен краситель азорубин (Е 122). Санврачи Казахстана так же провели анализ и установили, что эти безалкогольные газированные напитки продаются и в Казахстане, несмотря на то, что маркировка не соответствуют требованиям технического регламента Таможенного союза.

А именно на этикетке нет предупреждающей надписи о содержании красителя, который может оказывать отрицательное влияние на активность и внимание детей. Кроме этого, нет информации о составе и показателях пищевой ценности, углеводах, витаминах и минеральных веществах. Дата изготовления и срок годности тоже отсутствует. Нет указаний функционального назначения пищевой добавки (краситель, регулятор кислотности) и наименование пищевой добавки. Проверяющие также не нашли информацию об импортере.

– На указанные напитки нет деклараций о соответствии, что указывает об отсутствии прохождения изготовителем процедур оценки на соответствие обязательных требований технических регламентов таможенного союза. В этой связи для защиты внутреннего рынка и недопущения реализации несоответствующей продукции, рекомендуем предприятиям торговли, продавцам оптовой и розничной торговли отказаться от допуска к реализации указанных напитков, - сообщили в комитете.

Другими словами, отныне на территории Казахстана запрещается торговля афганских напитков Royal, Paradise, Mani, Pure и «Золотая жизнь». По данным отдела предпринимательства Уральска оптовые предприниматели и розничные торговцы должны отказаться этих реализации. Дополнительную информацию можно получить по телефону 50-60-15.