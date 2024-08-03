Как рассказал начальник управления предупреждения чрезвычайных ситуаций ДЧС ЗКО Нуралы Мусиев, с каждым годом растёт число детей, выпадающих из окон высотных домов. Это одна из основных причин травм и смерти детей.

Как рассказал начальник управления предупреждения чрезвычайных ситуаций ДЧС ЗКО Нуралы Мусиев, с каждым годом растёт число детей, выпадающих из окон высотных домов. Это одна из основных причин травм и смерти детей.

— Как правило, во всех случаях падения дети самостоятельно использовали предметы мебели в качестве постаментов, выходили перед окном, опирались на москитную сетку и выпадали вместе с ней из окна. За последние три года на территории области зарегистрировано 24 несчастных случая с выпадением детей из открытого окна. Из них: в 2022 году — 8, в 2023 году — 7, за первое полугодие этого года зарегистрировано 9 случаев, в одном из них ребёнок умер, — пояснил Мусиев.

Он отметил, что основными причинами выпадения детей из окон являются недостаточный контроль за детьми со стороны взрослых, отсутствие на окнах блокираторов или оконных ручек-замков, неправильное расположение мебели, позволяющее детям самостоятельно забираться на окна, наличие москитных сеток, создающих иллюзию закрытого окна.