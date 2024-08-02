По данным РГП «Казгидромет», третьего августа в ЗКО ожидается облачная погода без осадков. Однако в области сохраняется высокая пожарная опасность.
- В Уральске ожидается переменная облачность. В дневное время температура воздуха составит +27..+29 градусов, ночью похолодает до +13..+15 градусов. Ветер до 14 метров в секунду.
- В Атырау синоптики прогнозируют облачную погоду без осадков. Днём будет +34..+36 градуса, ночью +22..+24 градусов. Ветер до 14 метров в секунду.
- В Актобе ожидается дождь с грозой. Днём ожидается до +27..+29 градусов. Ночью похолодает до +16..+18 градусов. Ветер до 15 метров в секунду.
- В Актау — малооблачно Днём столбики термометра покажут +32..+34 градусов, ночью опустятся до +21..+23 градусов. Ветер до 14 метров в секунду.