По данным аналитического портала finprom.kz, объём услуг по аренде, прокату и лизингу в РК с учётом ненаблюдаемого сектора экономики за январь–март текущего года достиг 209,53 миллиарда тенге — сразу на 44,7% больше в денежном выражении по сравнению с аналогичным периодом 2023.

Объём услуг в секторе без учёта ненаблюдаемого сектора экономики составил чуть менее 209,46 миллиарда тенге.

В структуре услуг по аренде, прокату и лизингу самый большой объём пришёлся на каршеринг. Так, услуги по аренде легковых автомобилей и лёгких транспортных средств составили 34,1 миллиарда тенге. А вот объём лизинга в этом сегменте вырос лишь на 10,2%, до 501,8 миллиона тенге.

Следом идёт аренда грузовых автомобилей: 30,1 миллиарда тенге. Лизинг в сегменте при этом сократился на 4,6%, до 245 миллиона тенге. Значительный объём услуг пришёлся также на аренду строительных машин и оборудования (14,7 миллиарда тенге), а лизинг в этом сегменте составил лишь 143,8 миллиона тенге.

Более половины объёма услуг в секторе за январь–март 2024 года совокупно пришлось лишь на три региона: Алматы, Абайскую область и Астану. Значительные показатели были также зафиксированы в Атырауской и Мангистауской областях.

Наименьшие объёмы услуг по аренде, прокату и лизингу пришлись на Жетысускую и Туркестанскую области.